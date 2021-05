Terribile incidente a Crevalcore, due morti

Terribile incidente oggi pomeriggio a Crevalcore, intorno alle ore 16, quando sulla strada provinciale 84 “Circonvallazione di Crevalcore” un motociclista di 47 anni, residente a Medolla, ha investito due pedoni, marito e moglie di 74 e 67 anni di Crevalcore.

Nel violento impatto hanno perso la vita sia il motociclista che l’uomo di 74 anni. La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.

La strada è rimasta poi chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, per alcune ore.