Centro Agricoltura Ambiente e Conapi: ciclo di incontri “Giardini naturali e tutela delle api”

Il Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” di Crevalcore, in collaborazione con Conapi, (nell’ottica di sensibilizzare Comunità e cittadini ad una corretta gestione del verde ornamentale per la salvaguardia delle api e degli altri insetti utili) propone un Ciclo di incontri webinar che saranno proposti gratuitamente in diretta sulla Pagina Facebook “Conapi – Consorzio Nazionale Apicoltori”.

Di seguito viene riportata la scaletta delle prime quattro dirette:

Giovedì 11 marzo ore 18.30

1.Progettiamo il giardino naturale. Criteri e buone pratiche per un giardino utile ad api e insetti utili.

Giovedì 18 marzo ore 18.30

2.Le piante amiche delle api. Quali sono (più nei dettagli) le specie (alberi, arbusti, perenni, ecc.) consigliate nel giardino e più utili ad api e pronubi.

Giovedì 25 marzo ore 18.30

3.Le buone pratiche (Potatura, sfalcio, ecc.). Consigli utili per una manutenzione del giardino rispettosa degli insetti utili.

Giovedì 1 aprile ore 18.30

4.Impariamo a difenderci. Principali avversità e metodi di lotta consigliati, evitando trattamenti insetticidi dannosi alla nostra salute e a quella delle api.

Per ulteriori informaizoni consultare il sito: www.caa.it

