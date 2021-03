Fratelli d’Italia dalla parte dei ristoratori bolognesi

Fratelli d’Italia esprime la propria totale vicinanza e solidarietà ai ristoratori bolognesi che anche ieri, assieme ad altre categorie, per l’ennesima a volta, si sono visti costretti a scendere in piazza, in maniera civile e pacifica, per denunciare lo stato di abbandono in cui sono stati lasciati dal governo nazionale, regionale e comunale. Gestione della pandemia inadeguata, ristori ridicoli, chiusure a fasce orarie insensate, un lungo elenco di errori che sta distruggendo non solo uno dei settori maggiormente attrattivi dal punto di vista turistico della città e della storia di Bologna, la nostra ristorazione, ma anche delle famiglie. La ristorazione bolognese, uno dei settori più produttivi e trainanti dell’economia bolognese è in ginocchio.

Fratelli d’Italia intende con sempre maggior forza stare anche al loro fianco per vincere questa battaglia fornendo ogni supporto utile, dentro e fuori le istituzioni.

Per questo ci mettiamo a completa disposizione dei ristoratori, siano essi singoli o comitati o associati, per assisterli, per portare avanti le loro iniziative, le loro battaglie e le loro richieste.

On. Galeazzo Bignami (deputato FDI)

Marco Lisei (Capogruppo Regione E.R. FDI)

Francesco Sassone (Capogruppo Comune di Bologna FDI)

Stefano Cavedagna (Il Vice Presidente Regionale E.R. FdI)