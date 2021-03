In distribuzione “Anzolanotizie” di marzo 2021

E’ in distribuzione il periodico comunale Anzolanotizie del mese di marzo. In primo piano l’editoriale del Sindaco dove illustra il rientro ad Anzola della Polizia Locale. Un tributo ad Angela Romanin, della Casa delle donne di Bologna, titolare dello spazio di ascolto “Via dalla violenza” di Anzola, socia fondatrice dell’Associazione Malala, persona di grande spessore e donna dalle grandi capacità e competenze che ci ha lasciato da poco, e che è stata davvero una persona significativa per il nostro territorio. Una interessante intervista a Pro Loco con due personaggi di spicco che con l’azione e la lungimiranza hanno portato Pro Loco ad essere davvero l’anima del paese che ha voglia di fare. Una iniziativa sociale per una comunità collaborante, un progetto, il Social Place che conta su una sinergia con le associazioni, cittadini, organizzazioni, imprese, giovani che possono essere i protagonisti di un progetto solidale. A pagina due le utili informazioni dell’Urp, un articolo della Stazione dei Carabinieri di Anzola sul porto d’armi, un articolo sulle vaccinazioni, priorità importante di questa emergenza del Covid – 19. Ricordando Giuseppe Urbinati, un articolo che parla di Giuseppe, anche lui ci ha lasciati da poco, uomo e cittadino esemplare legato fortemente alla sua Comunità, uomo impegnato a sostegno e per i diritti delle persone con disabilità. A pagina tre tornano i buoni spesa, concrete azioni di solidarietà per aiutare chi in questo momento di crisi si trova in difficoltà. Alcune inaugurazioni dello scorso anno e una Mappa Green per Anzola da Sustenia che sarà in distribuzione a breve. A pagina 4 gli articoli di carattere politico e un bel articolo sulla terza età di Avsg, per imparare a vivere un’età, della nostra vita sì impegnativa ma che può davvero offrirci nuovi obiettivi. Il Centro diurno per anziani rappresenta un sostegno per tutte le famiglie e che rende piacevoli tante ore della giornata. A pagina cinque “Al nido in regione” un aiuto concreto alle famiglie per il pagamento delle rette del Nido d’infanzia. Una testimonianza vera ed intensa dei bambini della classe V della scuola primaria del Lavino, di come stanno vivendo questo anno scolastico alle prese con tutte le misure di sicurezza per fronteggiare la pandemia. Il Centro di aggregazione giovanile, dove bravi educatori sostengono i nostri ragazzi fungendo da aiuto alle famiglie. L’articolo sulla web radio dove “Radio Roxie onde libere di Terred’acqua” ti invita a fare parte della redazione assieme ad altri ragazzi. Pagina sei ricorda Ezechiele Chiodini, medaglia d’oro alla memoria, un anzolese deportato in un campo di lavoro coatto per l’economia di guerra in Germania, un commovente ricordo della figlia Angela Chiodini. Un articolo che parla delle azioni della Biblioteca per fronteggiare la pandemia, sostegno di tante persone, elemento vitale del paese. Un interessante articolo sul passaggio di Napoleone Bonaparte, un tuffo nella storia di Anzola a cura del Centro Culturale Anzolese. A pagina sette un’iniziativa significativa “la lotteria degli scontrini” di Natale, promossa dal Comitato dei Commercianti Anzola SIAMO NOI con il sostegno della Pro Loco e dell’Amministrazione comunale, e una nuova iniziativa primaverile che vuole rendere partecipi tutti i cittadini anzolesi per sentirsi davvero parte della Comunità, specialmente in questo momento così difficile. Un articolo delle We4Family che sempre accompagnano i nostri bambini, le allegre comari un gruppo affiatato e impegnato sempre pronto a condividere momenti importanti. A pagina otto troviamo davvero tante associazioni che resistono alle difficoltà e sono presenti per aiutare tangibilmente gli altri: gli Alpini, sempre impegnati in missioni di solidarietà e di impegno nella Comunità. Le Didì Ad Astra, un sostegno per bisogni speciali, idee e competenza per tutti i bambini e per le nostre bambine. Il Centro Famiglie sempre attivo e pronto a partire per nuove sfide, Anzola Solidale impegnata in progetti sociali. Leggeteci e passate momenti piacevoli assieme a noi.

Ricordiamo che Anzolanotizie è in distribuzione anche presso l’URP, la Biblioteca, presso il Municipio, ed in consultazione online al link: https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/…/anno-2021

