People Mover, dal 16 al 18 Marzo servizio temporaneamente sospeso

Per manutenzioni programmate nei giorni 16, 17 e 18 marzo 2021, è temporaneamente sospeso il collegamento su monorotaia “Marconi Express” . Maggiori informazioni a questa pagina

E’ attivo un collegamento sostitutivo con BUS tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Aeroporto, con fermata intermedia al Lazzaretto. I punti di partenza dei bus sostitutivi sono:

AEROPORTO – al piano terra, all’uscita arrivi;

LAZZARETTO – in via Terracini;

STAZIONE CENTRALE – in Via Carracci.

Su questi BUS vanno utilizzati solo i titoli di viaggio del Marconi Express e sono identificati dall’indicazione “Marconi Express (MEX)” sul display dell’autobus stesso.

Marconi Express Spa è spiacente del disagio provocato agli utenti del servizio.

www.tper.it