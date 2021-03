Persiceto, orari uffici e servizi nel periodo pasquale

Nel periodo delle festività pasquali l’orario di apertura di Urp e biblioteche comunali subirà alcune variazioni. Tutti gli uffici comunali resteranno chiusi lunedì 5 aprile 2021.

Da giovedì 1 a martedì 6 aprile l’Ufficio Relazioni col Pubblico di Persiceto sarà aperto al pubblico solo dalle ore 8.30 alle 13.

Le biblioteche comunali “G.C. Croce” sezione adulti e ragazzi e la biblioteca “R. Pettazzoni” a Decima saranno chiuse sabato 3 e lunedì 5 aprile.

Orari di apertura e modalità di accesso agli uffici

Come da disposizioni del Sindaco a seguito dell’entrata in Zona Rossa, l’Urp, gli uffici e gli sportelli che normalmente sono aperti al pubblico sono accessibili solo su appuntamento; gli interessati possono contattare telefonicamente o tramite mail gli uffici per verificare se la loro richiesta può essere soddisfatta a distanza; qualora, invece, sia necessaria la presenza in ufficio dell’interessato il Servizio competente provvederà a fissare un appuntamento in base all’urgenza della richiesta; gli utenti dovranno accedere agli uffici uno per volta e saranno tenuti a mantenere la distanza interpersonale di un metro e a seguire le norma igienica di disinfezione delle mani utilizzando l’apposito erogatore in dotazione.

Consulta i recapiti degli uffici

Anche il servizio bibliotecario continua solo su appuntamento ed è limitato al prestito e alla restituzione dei libri; non è possibile utilizzare le sale studio né accedere liberamente agli scaffali. È possibile restituire in una delle tre biblioteche di Persiceto anche libri presi in prestito da biblioteche di altri comuni; i volumi saranno restituiti alla biblioteca di appartenenza tramite il servizio Pic metropolitano (Prestito Intersistemico Circolante). Maggiori informazioni sull’accesso alle biblioteche

