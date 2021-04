76° anniversario della Liberazione a Persiceto

Domenica 25 aprile si celebra il 76° anniversario della Liberazione italiana e il 73° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione; per l’occasione il Comune di Persiceto propone alcune iniziative per commemorare questa importante giornata, che si terranno in modalità a distanza vista l’emergenza sanitaria da Covid-19.

San Giovanni in Persiceto è stata liberata il 21 aprile 1945. Grazie al valore dei suoi cittadini con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1989, il Comune è stato decorato con la medaglia d’argento al valor militare.

Giovedì 22 aprile alle ore 18, sulla piattaforma civicam.comunepersiceto.it, verrà trasmesso in diretta streaming l’incontro “Resistenza, sostantivo femminile – Storia e memoria della lotta partigiana senza armi”, organizzato dalla Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti, che tratterà del ruolo della donna nella Resistenza, tra testimonianze locali, approfondimenti storici e narrazioni. Aprirà l’evento il Sindaco Lorenzo Pellegatti, seguiranno poi gli interventi di: Enrico Papa per la sezione locale dell’Anpi, Rina Fabbri, partigiana, Roberta Mira, ricercatrice presso l’Università di Bologna, e Maurizio Garuti, scrittore; Paola Ballanti leggerà alcuni brani a tema. Modererà il dibattito Sara Deriu della Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti. Sarà possibile porre eventuali domande o temi di discussione ai relatori scrivendo all’indirizzo bibliocroce@comunepersiceto.it.

Domenica 25 aprile è in programma la commemorazione istituzionale della Liberazione e dei caduti della Seconda guerra mondiale con deposizione delle Corone sui monumenti ai Caduti; alle ore 11 il Sindaco Lorenzo Pellegatti terrà il discorso ufficiale che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Persiceto www.facebook.com/comunepersiceto.

Alle ore 12 i Comuni aderenti al Comitato per le onoranze ai Caduti di Sabbiuno trasmetteranno in contemporanea sui rispettivi profili Facebook il video “Raccontami Sabbiuno”, un’emozionante narrazione che invita a riscoprire il monumento ai caduti nel parco collinare di Sabbiuno, sul Monte di Paderno, che fu teatro di un terribile eccidio. Dopo i rastrellamenti compiuti da squadre di SS e fascisti nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1944 ad Anzola dell’Emilia e nelle località persicetane di Amola, Le Budrie e Borgata Città, oltre 200 persone vennero portate nelle sedi delle SS tedesche a Bologna; da lì, tra il 14 e il 23 dicembre 1944, i partigiani vennero portati a Sabbiuno, fucilati sul monte e gettati ai piedi del calanco; numerosi rastrellati furono invece deportati a Mauthausen (Austria) e a Gries (Bolzano), mentre altri ancora, donne e anziani, liberati.

Alle ore 21 la giornata commemorativa si concluderà con l’appuntamento online “Il mio 25 aprile… La Liberazione attraverso racconti di testimoni, interviste, foto e lettere inedite”, organizzato da Museo Archeologico Ambientale, Gasa – Gruppo Archeologico Storico Ambientale e Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Aned – Sezione di Bologna, la sezione locale dell’Anpi e il Comune di Persiceto. L’incontro proporrà un interessante approfondimento sulla Liberazione e il racconto di quello che accadde a vari cittadini persicetani attraverso i ricordi di testimoni, foto e lettere inedite ai familiari. Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Maura Pagnoni, del presidente del Gasa Marco Marchesini, della presidente del Consiglio di Zona Terre d’Acqua di Coop Alleanza 3.0 Gianna Caselli e del vice-presidente della sezione Anpi di Persiceto Valerio Di Giampietro, seguiranno gli interventi di Oriana Bonasoni, Flavio Bonfiglioli, Mauro Borsarini, Michele Franceschini, Luisa Lugli, Silvia Nicoli Marchesini, Vincenzo Pancaldi, Fabio Piccinelli e Filippo Vaccari Orsini. Modererà la conferenza Mauro Borsarini, dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede”, nonché socio Aned. Il meeting si svolgerà sulla piattaforma Google Meet e sarà aperto alla partecipazione della cittadinanza; per prenotarsi e ricevere il link per il collegamento è necessario compilare l’apposito modulo online e accedere tramite un profilo registrato su Google; potranno prendere parte alla conferenza i primi 230 iscritti.

Ufficio stampa Comune Persiceto