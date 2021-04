Atto vandalico al cimitero monumentale di Persiceto, le parole del Sindaco Pellegatti

Questa mattina sono stato informato che la scorsa notte si sono verificati atti vandalismo ai danni del cimitero monumentale di Persiceto.

Ho fatto immediato un sopralluogo assieme alle Forze di Pubblica Sicurezza. Sono molto dispiaciuto e preoccupato per l’accaduto ed in attesa delle indagini che ci aiuteranno a fare maggiore chiarezza voglio esprimere il mio profondo rammarico per questo episodio oltraggioso e senza senso.

Il Comune di Persiceto condanna senza se e senza ma questi atti di vandalismo e di sfregio e farà quanto in suo potere affinchè chi ha commesso il reato venga individuato e punito.

dalla pagina Fb Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto