Persiceto, rifiuti: entra in vigore la tariffa puntuale

Dal 1° gennaio 2020 sul territorio comunale di San Giovanni in Persiceto entra in vigore la Tariffa corrispettiva puntuale, che sostituisce la Tari per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che sarà applicata e riscossa direttamente dal gestore Geovest. Per le comunicazioni relative alle utenze si dovrà far riferimento allo Sportello Geovest in piazza Carducci, dove è anche possibile ritirare la dotazione per raccolta e conferimento rifiuti.

A differenza della Tari la tariffa puntuale non si basa più esclusivamente su parametri presuntivi come la superficie dei locali o il numero dei componenti del nucleo familiare ma anche sulla effettiva produzione di rifiuto indifferenziato, attraverso una misurazione puntuale.

Come si calcola

La tariffa puntuale è composta da:

• una quota fissa calcolata in base alla superficie delle abitazioni che serve a coprire il costo dei servizi indivisibili come lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini o la gestione delle stazioni ecologiche

• una quota variabile servizi calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare che serve a coprire il costo della raccolta e di trasporto dei rifiuti indifferenziati

• una quota variabile produzioni che serve a coprire i costi di smaltimento e i costi di trattamento e recupero del rifiuto indifferenziato calcolata in base ad un numero minimo di conferimenti dell’indifferenziato associato ad ogni categoria di utenza (vedi tabella sopra).

Per le utenze domestiche sono previste riduzioni per chi effettua compostaggio domestico e per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a tre anni che utilizzano pannolini lavabili.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.geovest.it

Informazioni e comunicazioni

Le comunicazioni di inizio, variazione o cessazione delle utenze dovranno essere presentate entro 15 giorni direttamente allo sportello Geovest, in piazza Carducci 2/a nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

Presso lo sportello Geovest sarà consegnata anche la dotazione per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti.

Tutta la modulistica necessaria è scaricabile dal sito www.geovest.it/modulistica/

Lo Sportello Tari comunale presso l’Ufficio Entrate e Tributi in piazza Cavour 2 resterà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e, su appuntamento, il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 solo per comunicare eventuali variazioni relative all’annualità 2019 e per informazioni in merito a solleciti o accertamenti di annualità pregresse. Info: tel. 051.6812944, tassarifiuti@comunepersiceto.it

Per ulteriori informazioni:

numero verde Geovest 800.276650, attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45, martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 e sabato (solo per mancate raccolte) dalle 8.45 alle 12.45

info@geovest.it

comunepersiceto.it