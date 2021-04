Bologna, assembramenti 25 aprile: dove era il Sindaco?

Stamane Fratelli d’Italia ha incontrato urgentemente le Autorità deputate alla sicurezza cittadina per stigmatizzare quanto avvenuto ieri, dove in diverse zone della città si è lasciato che si consumassero rave, assembramenti, feste in sfregio non solo delle regole, ma anche dei tanti sacrifici condotti dalla comunità bolognese.

Quanto avvenuto non costituisce solo un problema di ordine pubblico, ma anche e soprattutto di sicurezza sanitaria. Ed è bene ricordare che ai sensi del d.lgs. 267/00 è il Sindaco l’Autorità sanitaria locale.

Dove era ieri il Sindaco? Perchè non ha imposto un intervento che garantisse l’incolumità della comunità bolognese?

Semplicemente vergognoso lo scaricabarile che cerca di fare, come assordante il silenzio dei contendenti alle primarie che, è bene ricordarlo nonostante l’eccitazione che si registra da parte di molti, non sceglieranno il Sindaco, ma il candidato di una parte. La stessa parte che ieri ha lasciato che si consumasse quel che è accaduto e che magari invoca rigore contro il barista, il ristoratore, la famiglia nel parco. L’ipocrisia delle sinistre è pari alla loro incapacità.

Lo dichiara il Capogruppo FdI in Consiglio Comunale Francesco Sassone