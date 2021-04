Bologna, presidio di Fratelli d’Italia in Piazza dei Martiri contro il degrado

In zona Piazza dei Martiri sono sempre più frequenti i borseggi, le risse tra ubriachi, i bivacchi e gli accattonaggi. Tutto questo si somma ai già tristemente noti eventi di spaccio di droga nelle limitrofe via Amendola e Boldrini. Persino Via Gramsci e Via Milazzo sono state teatro di eventi di microcriminalità, anche nei giorni scorsi. Tutto questo turba i residenti e le attività commerciali della zona. Zona ad alta residenzialità alle porte del centro storico di Bologna ed in prossimità della stazione ferroviaria, uno dei principali “biglietti da visita” della nostra Città. Riteniamo inaccettabile che l’amministrazione comunale non abbia preso seri ed efficaci provvedimenti fino ad ora a maggior ragione risulta incomprensibile che in tempi di pandemia i sacrifici e le limitazioni siano imposte solo ai cittadini per bene, ma la criminalità possa agire indisturbata.

Per questo, sabato 3 aprile dalle ore 10.30 in Piazza dei Martiri terremo un presidio contro il degrado e la microcriminalità della zona, per porre all’attenzione dell’amministrazione e della cittadinanza un tema a nostro avviso importante e sul quale bisogna intervenire quanto prima.

Noi di Fratelli d’Italia riteniamo che si debba prevedere una costante presenza delle forze dell’ordine con controlli e ronde frequenti sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

Galeazzo Bignami

Deputato FdI

Responsabile nazionale Dipartimento Legalità, Sicurezza, Immigrazione

Marco Lisei

Capogruppo FdI in Regione Emilia Romagna

Francesco Sassone

Capogruppo FdI in Consiglio Comunale

Stefano Cavedagna

Vice Coordinatore regionale e delegato provinciale FdI

Enrico Cevolani

Consigliere del quartiere Porto-Saragozza