Persiceto, muratore cade dal ponteggio

Caduta da un ponteggio per un muratore di 65 anni impegnato ieri mattina, attorno alle 10.30, in una abitazione di Via dei Martiri in località Amola, frazione del Comune di San Giovanni in Persiceto.

L’uomo, che stava eseguendo lavori di edilizia nella parte esterna della casa, pare che abbia improvvisamente perso l’equilibrio precipitando dal ponteggio che era stato allestito.

Oltre all’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118 si è resa necessaria la chiamata dell’elisoccorso che ha trasportato l’uomo, in condizioni di media gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna.