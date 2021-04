Le opere dell’artista crevalcorese Bianconi in mostra all’Assemblea legislativa della Regione

L’artista Guido Bianconi, nostro concittadino crevalcorese, dopo una vita professionale passata fra i libri, ora li fa risplendere trsformando i vecchi libri ritrovati dopo il terremoto del 2012 in Emilia-Romagna, in opere d’arte.

Azzurro, verde, giallo, rosso, blu, ocra sono i colori dei tessuti che dominano le opere dell’artista-bibliofilo che con diverse tecniche trasforma i libri vecchi in quadri-scultura. Creazioni che Bianconi sviluppa con passione e originalità dalla rinascita post terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012 fino alla propria rinascita personale. Dopo una lunga vita professionale passata fra i libri, l’artista si è servito di edizioni d’epoca, ormai accantonate e non utilizzate, per farle splendere a nuova vita. I libri, tesori di cultura, sono così trasformati in una nuova forma di arte estetica.

Una ventina di opere dell’artista sono esposte nei locali dell’ Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna dal 2 al 15 aprile.

Le misure di contenimento del Coronavirus non permettono di visitare su prenotazione la mostra ma per informazioni consultare la pagina del portale della regione dedicata alle misure anti-covid oppure contattare il gabinetto di presidenza: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it

Il video della mostra è presente su Cronaca bianca Tv (https://cronacabianca.eu/tv/)

comune.crevalcore.bo.it