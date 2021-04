Minacce sui social a Speranza, Donini e Lepore. Piccinini (M5S): “Piena solidarietà. Giusto individuare i responsabili”

“Piena solidarietà al ministro Roberto Speranza, all’assessore regionale Raffaele Donini e a quello di Bologna Matteo Lepore per le minacce subite. In un momento così delicato per l’intero Paese e la nostra comunità non possiamo permetterci di dare spazio a chi mette in dubbio il lavoro che le istituzioni stanno facendo per uscire dalla pandemia. Giusto quindi che chi ha subìto queste minacce decida di andare fino in fondo e denunciare questi leoni da tastiera”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alle minacce di morte rivolte sui social al ministro della Salute Roberto Speranza, all’assessore alla sanità Raffaele Donini e all’assessore alla Cultura del Comune di Bologna Matteo Lepore.

