Persiceto, misure anti-Covid a livello comunale

Alla luce dell’emergenza sanitaria, il Sindaco di Persiceto ha prorogato fino al 30 aprile 2021 le misure per contenere il contagio nell’ambito dello svolgimento dei servizi comunali. Sempre fino al 30 aprile è vietato utilizzare le aree gioco e le attrezzature di tipo sportivo normalmente ad uso libero nei parchi e negli altri spazi verdi pubblici (campi da calcio, calcetto, basket, pattinaggio, palestre all’aperto).

Fino al 30 aprile sarà consentita la celebrazione dei matrimoni civili già fissati, da svolgersi alla presenza unicamente degli sposi, di due testimoni e del celebrante, nella sala del Consiglio comunale in quanto le dimensioni della stessa consentono il rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa, mantenendo la distanza di almeno un metro tra le persone e con accesso limitato delle persone in attesa.

Durante i funerali l’accesso alla camera mortuaria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni emanate dall’Asl al riguardo; bisogna rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro ed astenersi dalle forme di manifestazione delle condoglianze quali stretta di mano o analoghe; è sospeso il servizio navetta da e verso il cimitero di Amola.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana procederà con notifica agli interessati ma sarà rinviata la fase di giuramento (da farsi entro 6 mesi dalla notifica) in attesa di verificare l’evolversi dell’emergenza.

Le attività che verranno effettuate in presenza del personale del Comune saranno:

atti di nascita, di morte e di divorzio confermativi (per questi ultimi solo quelli già fissati), pubblicazioni e celebrazione dei matrimoni (fissati o urgenti)

autorizzazione operazioni cimiteriali connesse al decesso

presidio informativo presso il Centro Civico di San Matteo della Decima e Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio

rilascio credenziali Spid presso l’Urp in relazione agli obblighi di digitalizzazione della PA

servizio sociale territoriale

trattamento sanitario obbligatorio e interventi analoghi

funzioni di vigilanza della Polizia Locale

presidio degli accessi al Municipio

operazioni postali di ritiro, protocollazione, smistamento agli uffici, affrancatura e spedizione della posta in partenza

notifica degli atti

stipula dei contratti e adempimenti conseguenti al perfezionamento del contratto stesso

servizi di asili nido, compresi i progetti di supporto per l’educazione a distanza

direzione e monitoraggio lavori nei cantieri da parte del personale dei servizi Lavori Pubblici e Manutenzione

pratiche in scadenza del Suap di cui alla Legge Regionale Emilia-Romagna15/2013

controllo, monitoraggio e sopralluoghi a seguito di emergenza in tema ambientale

Orari di apertura e modalità di accesso agli uffici

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio e i Servizi Demografici rimangono chiusi al pubblico il giovedì pomeriggio.

L’Urp, gli uffici e gli sportelli che normalmente sono aperti al pubblico sono accessibili solo su appuntamento; gli interessati possono contattare telefonicamente o tramite mail gli uffici per verificare se la loro richiesta può essere soddisfatta a distanza; qualora, invece, sia necessaria la presenza in ufficio dell’interessato il Servizio competente provvederà a fissare un appuntamento in base all’urgenza della richiesta; gli utenti dovranno accedere agli uffici uno per volta e saranno tenuti a mantenere la distanza interpersonale di un metro e a seguire le norma igienica di disinfezione delle mani utilizzando l’apposito erogatore in dotazione.

Anche il servizio bibliotecario continua solo su appuntamento ed è limitato al prestito e alla restituzione dei libri; non è possibile utilizzare le sale studio né accedere liberamente agli scaffali. È possibile restituire in una delle tre biblioteche di Persiceto anche libri presi in prestito da biblioteche di altri comuni; i volumi saranno restituiti alla biblioteca di appartenenza tramite il servizio Pic metropolitano (Prestito Intersistemico Circolante). Maggiori informazioni sull’accesso alle biblioteche

