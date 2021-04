Uomo trovato morto in casa ad Anzola

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire le dinamiche di un violento alterco tra moglie e marito, degenerato con la morte dell’uomo.

Il fatto è accaduto questa mattina, poco dopo le 11, in un appartamento di via Zucchini ad Anzola dell’Emilia con la segnalazione di alcuni testimoni, che avendo sentito provenire delle grida dall’appartamento, hanno avvertito il 118 e gli uomini dell’Arma.

Secondo quanto riportato da Repubblica Bologna, l’uomo avrebbe prima aggredito la moglie – presenti anche i due figli di 4 e 7 anni – ferendola al volto e al collo, successivamente, quando la donna è riuscita a fuggire in strada in stato di shock, rimasto nell’abitazione si sarebbe autoinferto dei tagli con un coltello, ferite che lo avrebbero portato alla morte.