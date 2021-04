Rubano a Castelmaggiore e Calderara, poi la spericolata fuga dalle auto della Polizia

Prima il furto di una borsa, verso le 9, infrangendo il vetro di un furgone a Castelmaggiore, poi a Calderara, alle 10, forzando il finestrino di un’automobile parcheggiata. È quanto accaduto venerdì 16 aprile nell’arco di una mattinata concitata che ha visto il coinvolgimento degli uomini della Squadra Mobile, nel corso di un inseguimento automobilistico di due giovani, classe 1986 e 1994, autori dei furti delle borse e del successivo prelievo di denaro dalle rispettive carte di credito. Dopo i furti a Castelmaggiore e a Calderara, i due, a bordo di una Mini Minor, si sono diretti a un bancomat di via Corticella, a Bologna, per il prelievo di 1000 euro dai conti personali dei derubati. Ma la dinamica non è sfuggita agli uomini della Polizia di Stato che hanno intimato ai due di fermare l’auto; nella concitata fuga non sono mancati attimi di tensione con il tentativo di speronamento delle volanti coinvolte.

Dopo essere stati bloccati, i due sono stati trovati in possesso degli effetti personali delle vittime, oltre che delle carte di credito e dei contanti prelevati. Ne è conseguito l’arresto per i reati di rapina impropria in concorso, indebito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale.