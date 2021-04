Anzola, denunciato uomo che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza

Scoperto ad Anzola dell’Emilia un uomo che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza.

L’indagine era stata avviata dagli uomini dell’Arma conseguentemente alla denuncia di smarrimento, da parte del 53enne albanese, della tessera del reddito di cittadinanza. I militari, a seguito di accertamenti, avevano poi scoperto alcune anomalie legate alla residenza del soggetto, un luogo da cui era stato cancellato dall’anagrafe comunale per irreperibilità.

A seguito delle false attestazioni il 53enne era riuscito ad incassare 14 mensilità del reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo di 12.600 euro.

Ora l’uomo è stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, indebita percezione del reddito di cittadinanza e segnalato alle autorità competenti che dovranno provvedere al recupero della somma.