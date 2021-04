Sala Bolognese, 76esima Celebrazione della Liberazione

Anche quest’anno non potremo essere insieme in corteo fino al Monumento ai Caduti e poi raccolti nella piazzetta della Casa della Cultura a cantare insieme il nostro Inno, ascoltare la lettura dei nomi dei nostri caduti, sentire le ragazze ed i ragazzi delle nostre scuole spiegarci i loro pensieri, disegni, parole raccolti per mantenere viva la memoria. Non potremo individuare i giovani ambasciatori salesi per i viaggi della memoria a Mauthausen e Cinisi. Ancora non possiamo salutarci al termine della celebrazione battendo le mani a tempo sulle note di Bella Ciao per poi dirigerci al Club 2006 per un brindisi e due crescentine.

Domenica celebreremo la festa della Liberazione in forma ristretta, rispettando i protocolli con una piccola ma solenne cerimonia che avrà luogo presso il Monumento ai Caduti a Padulle e successivamente presso la Torre Campanaria della Basilica di Sala Bolognese dove sono apposte lapidi in memoria dei caduti delle due Guerre Mondiali. In entrambi i luoghi verranno deposte due corone commemorative con l’accompagnamento del Maestro Ferioli della Scuola di Musica Bernstein.

Alla presenza delle bandiere dell’A.N.P.I. -Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dei Combattenti e dei Reduci di Guerra Mutilati.Sarà presente esclusivamente la Giunta Comunale. Non potremo essere in piazza insieme, ci sarà l’ Amministrazione in rappresentanza di tutte e tutti. Ciascuno di noi però, da casa, potrà celebrare la Festa della Liberazione esponendo il Tricolore alle finestre, sui balconi.

Durante l’intera giornata di oggi 23 Aprile 2021, sulla Pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Sala Bolognese saranno trasmessi i video artistici-documentali della serie “Voci nel Sole: la Memoria di Monte Sole” a cura del Teatro delle Temperie di cui anche il Comune di Sala Bolognese e ANPI di Sala Bolognese sono sostenitori.

