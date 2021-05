Anzola, incontri di natura nel giardino del nido

I giardini dei nidi del territorio si aprono, per quattro sabati, alla cittadinanza. Il giardino del nido Gianni Rodari, accoglierà famiglie con bambini da 0 a 6 anni NON iscritti ai servizi Nidi e alle scuole dell’Infanzia. Oggi si parla sempre di più di “deficit di natura”, ossia del fatto che l’assenza di contatto con elementi naturali possa contribuire a fare insorgere problemi di natura fisica e psicologica. Per questo occorre incoraggiare la “prescrizione di Vitamina N”, la Natura. La frequenza sarà per iscrizione, inviando una email a nidorodari@cadiai.it, indicando a quale gruppo si desidera partecipare.

Si accettano le iscrizioni entro giovedì 20 maggio.Ad accogliervi ci sarà il personale dei nidi del territorio. L’invito che diamo alle famiglie è quello di ritagliarsi del tempo per camminare sull’erba, raccogliere foglie, fiori, legnetti, sassolini, scoprire e ammirare gli alberi e gli animaletti che vivono nel giardino, toccare la terra, scavare e ascoltare le possibili proposte che verranno presentate durante la mattinata. Senza la necessità di “fare” per forza, con calma, ognuno con i suoi tempi, sarà possibile mettere in gioco il corpo con tutti i suoi sensi, dandosi la possibilità di scoprire quante cose meravigliose accadono attorno a noi, e che spesso, nella fretta del quotidiano, ci sfuggono.

Nido Gianni Rodari via Risorgimento 20 Anzola dell’Emilia

Dalle 9,30 alle 11,30

22 maggio gruppo A

29 maggio gruppo B

5 giugno gruppo A

12 giugno gruppo B

dalla pagina Fb del Comune di Anzola