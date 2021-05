Bologna, 17enne non si ferma all’alt della polizia e si schianta con l’auto

Prende la macchina dei suoi genitori e in piena notte da San Giovanni in Persiceto raggiunge Bologna, dove viene intercettata dagli uomini delle volanti, allertati dai genitori della 17enne alla guida. Nonostante l’alt dei poliziotti la giovane prosegue nella sua corsa colpendo alcune macchine in sosta (zona stadio) e schiantandosi successivamente contro un palo.

Questa la nottata di una giovane dell’hinterland bolognese lo scorso 10 maggio, che dopo aver preso l’auto all’insaputa dei genitori e guidando senza patente, si è diretta a forte velocità verso Bologna, percorrendo i viali cittadini prima di essere intercettata dalle volanti del 113.

Dopo l’incidente, la giovane, con ferite di media gravità, ha raccontato di essere fuggita davanti agli uomini delle forze dell’ordine perché in possesso di due coltelli.

La 17enne è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.