Broglia, ex sindaco di Crevalcore: “Giù le mani dalla ciclopedonale Bologna-Verona”

Giù le mani dalla ciclopedonale Bologna-Verona.

Vedo incredibilmente una ordinanza della città metropolitana che vieta per motivi di sicurezza il transito dei pedoni sulla eurovelo 7 appena inaugurata.

Sarebbe come vietare le automobili sull’autostrada del sole perché danno fastidio ai camion.

Chiusa al pubblico per troppo successo, si potrebbe dire.

Mi auguro che la città metropolitana ritiri nel più breve tempo possibile questa ordinanza.

La mobilità lenta di pedoni e ciclisti locali integrata dalle lunghe percorrenze di cicloamatori più esperti rimane la finalità principale di questo progetto. Piuttosto, si faccia chiarezza sulle modalità comportamentali dei frequentatori e si facciano rispettare le regole.

Ci abbiamo messo 17 anni di sacrifici, impegno e passione e non siamo disponibili ad accettare queste sciocchezze. Non abbiamo realizzato un salotto buono da tenere sottochiave, abbiamo realizzato un bene comune per tutti, nel rispetto delle regole. Sono sempre stato uomo delle istituzioni, e voglio credere che in poco ( molto poco) tempo si retroceda da questa ordinanza, perché se così non fosse sarei io il primo a trasgredire volontariamente questo divieto chiedendo a ciascuno di voi di fare lo stesso.

dal profilo Fb di Claudio Broglia