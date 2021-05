Anzola Emilia, figlio di industriali percepiva il reddito di cittadinanza

I carabinieri di Anzola Emilia, a seguito di indagini, hanno scoperto un 37enne che, nonostante fosse figlio di industriali, percepiva il reddito di cittadinanza.

L’uomo si era presentato nella locale caserma dei carabinieri per denunciare lo smarrimento della tessera del reddito di cittadinanza, ma essendo note le origini della sua famiglia, industriali che dichiarano 120 mila euro all’anno, gli uomini dell’arma hanno deciso di vederci chiaro e svolgere alcuni accertamenti.

Ben presto è stato svelato l’escamotage, infatti il 37enne aveva falsificato i requisiti pur di ottenere i benefici del reddito di cittadinanza. L’uomo è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni previste dalla normativa vigente e segnalato alla Direzione Provinciale dell’INPS per il recupero delle cifre erogate