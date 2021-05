Crevalcore, spacciatore aggredisce carabiniere durante un controllo

A seguito di un controllo durante un servizio antidroga, i carabinieri di Crevalcore hanno arrestato un 26enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, che si stava aggirando con fare sospetto nei pressi di un androne condominiale, ha attirato l’attenzione dei militari dell’arma in servizio in borghese e che, all’atto di identificarsi, sono stati oggetto della reazione violenta del 26enne, che prima ha scagliato una bicicletta contro i militari, poi ha sferrato un pugno contro un carabiniere tentando di sfuggire all’arresto.

Nell’abitazione del marocchino, disoccupato e domiciliato a Crevalcore, e a seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti una decina di grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina, materiale per il confezionamento della droga e un migliaio di euro in contanti.