Calderara, aperte le iscrizioni al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCRR) è un’iniziativa di cittadinanza attiva allargata ai ragazzi delle medie di Calderara di Reno.

Gli obiettivi che si propone di realizzare hanno una duplice direzione: da un lato educare i giovani alla partecipazione civile della società in cui vivono e all’assunzione di responsabilità personali e di gruppo, dall’altro sollecitare il mondo adulto a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro.

Come iscriversi al CCRR 2021/2022? Per iscriversi al CCRR i ragazzi dovranno proporre un nome per uno dei parchi del nostro territorio che ancora non ce l’hanno. Se non si hanno delle idee per un nome, ma il ragazzo vuole comunque partecipare al CCRR, gli basterà proporre uno slogan di buon comportamento dentro ai parchi.



Quali sono i temi e i parchi?

Parco dei laghetti, di via Nilde Iotti a Calderara

Tema: Fumettisti

Parco di via Fellini a Longara

Tema: Registi e attori



Come consegnare il proprio progetto?

Si ha tempo fino a lunedì 24 maggio per consegnare la proposta alla professoressa Tiziana Manzi.

Per qualunque informazione scrivere a segreteria.sindaco@comune.calderaradireno.bo.it



Foto di Simone Cappelletti.