Sant’Agata …e anche se non c’è la nostra Fiera…

La Fiera di Maggio di Sant’Agata Bolognese è uno degli appuntamenti più sentiti di tutta l’area persicetana, e si tiene abitualmente durante l’ultima settimana del mese.

Cinque giorni di spettacoli, mostre, gastronomia, motori e la presenza di oltre cinquecento banchi che spaziano dall’artigianato, agli oggetti da collezione, espositori vari e i più classici stand di abbigliamento e accessori.

Anche quest’anno, come lo scorso anno, la Fiera, per come tutti la conoscono, non si potrà svolgere dal momento che il DL “Ripartenze” ha fissato la riapertura delle manifestazioni fieristiche a partire dal 15 giugno. Ci pareva però importante dare un segnale a tutti i cittadini e alle attività economiche che in questo periodo hanno particolarmente sofferto, per cui domenica 30 maggio, la domenica della Fiera, in piazza Martiri si terrà uno spettacolo musicale presentato da Andrea Barbi che ripercorrà tutti i tormentoni musicali delle estati italiane. Il Gruppo che accompagnerà Barbi sarà quello dei Nessuna Pretesa, e il loro sodalizio artistico è nato proprio a Sant’Agata Bolognese lo scorso anno. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un ospite molto speciale… Tommaso Stanzani.

Vi aspettiamo!

dott. Andrea Traversi

Responsabile del Servizio

Sviluppo Economico