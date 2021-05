Sant’Agata, irrompe in Comune e minaccia di darsi fuoco

Attimi di paura ieri, verso le 12:30, all’interno del Municipio di Sant’Agata Bolognese quando un 45enne italiano, armato di liquido infiammabile, si è introdotto all’interno dell’ufficio del vicesindaco minacciando di darsi fuoco.

Fortunatamente, una volta intervenuti i militari della locale stazione dei carabinieri, l’uomo si è tranquillizzato deponendo la bottiglietta contenente il liquido e scusandosi per il suo gesto. Con calma ha spiegato di volere un nuovo alloggio popolare in quanto in quello attuale è costretto a convivere con un vicino molto rumoroso.