FIAB Terre d’Acqua e il divieto ai pedoni della Ciclovia del Sole

In queste settimane abbiamo tutti elogiato Città Metropolitana di Bologna per quest’opera eccezionale. E non smetterò di festeggiarla. Ma quando si sbaglia bisogna dirlo, Città metropolitana di Bologna ha tradito il senso di quest’opera che aspettavamo da tempo. Come FIAB Terre d’Acqua abbiamo fatto convegni tutti gli anni ed eventi (con presenti anche tecnici e politici) ribadendo che sul territorio c’è bisogno di potersi spostare liberamente a piedi e in bicicletta. Era una questione di diritto e libertà, e non una questione di marketing e turismo (poi se ci sono anche quelli ben vengano, ma i significati sono più elevati). Oggi si sono piegati al volere dei social.

dalla pagina Fb FIAB Terre d’Acqua