Scomparsa Arrigo Bonazzi, il ricordo del PD di San Giovanni in Persiceto

Carissimo Arrigo,

ti salutiamo con tanto affetto e una grandissima stima.

Sei stato per molti di noi un maestro, una guida che ci ha accompagnato nella nostra militanza.

Nella vita sei stato un vero leader politico e sindacale e questa tua capacità è stata decisiva nel difendere per molti anni la vita dello zuccherificio.

Vogliamo ringraziarti per tutto il tempo e la dedizione con cui hai reso possibile l’organizzazione e il funzionamento delle nostre Feste dell’Unità e ultimamente anche del Centro Feste.

Un impegno che ha accompagnato tutta la tua vita.

Hai reso onore alla vita democratica del partito e del sindacato e noi vogliamo rendere onore alla tua splendida figura.

Siamo vicini al dolore di Graziella, Nadia, Luca e a tutti i familiari e li stringiamo in un grande abbraccio.

La tua parola, il tuo sorriso e il tuo affetto resteranno sempre nei nostri cuori.

dalla pagina Fb del PD di Persiceto