6 giugno, open day all’hub vaccinale di Calderara

Questa domenica 6 giugno all’hub vaccinale del Pederzini dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con dose unica Johnson & Johnson. Aperto a tutti gli over 18 residenti residenti e/o con Medico di medicina generale nell’Azienda Usl di Bologna e che non hanno già una prenotazione assegnata.

Come da me richiesto e condiviso con Regione, AUSL Bologna e Distretto Sanitario Pianura Ovest, che ringrazio nella persona dell’assessore Raffaele Donini, del dr. Paolo Bordon e della dr.ssa Stefania Dal Rio, sarà un open day aperto a tutti previa registrazione obbligatoria, a partire dalle ore 8.00 di domani sabato 05 giugno, su https://openday.ausl.bologna.it dove verrà assegnato orario (con conferma via sms) fino al raggiungimento dei posti disponibili. Questa è stata la mia premura nell’accogliere questa opportunità appena sono stato informato e tutti insieme, come deve essere, Regione, Ausl e Distretto Sanitario con una costante interlocuzione, oggi abbiamo lavorato per questo obiettivo.

500 i posti disponibili.

Abbiamo anche attivato come Comune subito le forze dell’ordine, Carabinieri e PL, e i Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV e Percorsi Sicuri Calderara odv , che ringrazio per l’ennesima disponibilità dimostrata, per la consueta organizzazione di accoglienza e affinché le cose vadano bene.

Con questo modello dimostreremo, insieme e grazie a voi, e ne sono sicuro, che anche gli open day possono essere organizzati in maniera ordinata e senza problemi.

Tutti avranno l’appuntamento prima e non ci sarà bisogno di nessuna fila!

Attenzione, chi si prenoterà entro la mezzanotte di domani riceverà sms di conferma. CHI NON RICEVERÀ DETTO SMS NON DOVRA’ PRESENTARSI All’HUB. Si raccomanda a tutti coloro che riceveranno l’appuntamento di non arrivare presso la sede vaccinale più di 15 minuti prima dell’orario fissato dall’SMS.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone