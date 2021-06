Alla scoperta del territorio con VisitPersiceto

Una nuova opportunità per accogliere i turisti e portarli alla scoperta delle bellezze di Persiceto: con l’inizio dell’estate prende il via VisitPersiceto, progetto realizzato da Agen.Ter in collaborazione con l’Associazione Co.Me.Te, e sostenuto dal Comune tra le diverse iniziative di promozione turistica del territorio. Da giugno fino a settembre ogni weekend curiosi, appassionati, turisti e cicloturisti che, sempre più numerosi, arrivano nel centro storico, potranno scegliere tra due tour guidati per scoprire il territorio, le realtà museali, i suoi monumenti e luoghi di interesse.

VisitPersiceto propone due tour turistici con guide professioniste per far conoscere i principali monumenti del Borgo Rotondo e raccontare curiosità, aneddoti, vicende storiche del territorio persicetano, con partenza ogni sabato e domenica sotto l’arco di Porta Garibaldi, sede del Museo Archeologico Ambientale.

Nei mesi di giugno e settembre, le associazioni propongono un percorso per le vie del Borgo Rotondo: saranno effettuati due tour della durata di un’ora circa, uno alle 10.30 e l’altro alle 17.30; le tappe saranno Porta Garibaldi, Piazzetta Betlemme, Teatro Comunale, Museo d’Arte Sacra, Piazza del Popolo e il Chiostro di San Francesco.

Nei mesi di luglio e agosto invece i tour si svolgeranno alle 10.30 e alle 20.45, con la medesima durata di un’ora circa. Questa volta l’itinerario prevede una passeggiata da porta a porta che consentirà di visitare Porta Garibaldi, Piazzetta Betlemme, Piazza del Popolo, Chiostro di San Francesco, Piazza Cavour e il Chiostro di San Francesco.

Tutti gli itinerari avranno un costo di € 7 a persona, e possono essere prenotati dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, chiamando il numero 051.687757, oppure scrivendo a visitpersiceto@gmail.com.

Per promuovere il progetto è in corso la realizzazione di un pieghevole, nel quale oltre alle caratteristiche degli itinerari proposti, saranno illustrati i percorsi, le modalità, i contatti e tutte le informazioni per raggiungere Persiceto in auto, in treno, in autobus e in bicicletta, e sarà presente una mappa con l’indicazione di tutti i principali luoghi di interesse del centro storico coinvolti dai due tour. I pieghevoli saranno disponibili sia in italiano che in inglese e distribuiti presso gli esercizi commerciali del paese e presso il punto ExtraBo in piazza Maggiore a Bologna, punto di riferimento fondamentale per la valorizzazione turistica del patrimonio storico e naturale di Bologna e dintorni.

“Con il progetto VisitPersiceto – dichiara Alessandro Bracciani, assessore alla Comunicazione, Sviluppo economico, Innovazione, Smart city – l’amministrazione comunale intende lanciare una vera e propria strategia turistica e culturale che valorizzi e promuova le eccellenze della nostra cittadina. È un progetto ambizioso, su cui abbiamo investito idee, tanto lavoro e anche risorse economiche, ma crediamo veramente che i tesori di Persiceto vadano promossi e valorizzati sia per i cittadini sia per chi non conosce la nostra cittadina e potrebbe trascorrere alcune ore piacevoli alla scoperta di eccellenze culturali, monumentali, museali, naturalistiche ed enogastronomiche. La recente inaugurazione del tratto Mirandola-Osteria Nuova della Ciclovia del Sole che pone il Comune di Persiceto all’interno del percorso Eurovelo 7, lungo oltre 7000 chilometri, è un’occasione unica per il nostro territorio e iniziative come questa sono dunque essenziali per accogliere i cicloturisti provenienti da tutta Italia e dall’Europa e portarli alla scoperta del nostro patrimonio. Partiremo con due tour turistici per far conoscere i principali monumenti del Borgo Rotondo e raccontare curiosità, aneddoti, vicende storiche del territorio persicetano ma l’idea è di valorizzare anche le realtà museali presenti e quelle che stiamo per inaugurare, come ad esempio il Museo della Fisica e il Museo del Vapore. Per i più curiosi a breve saranno disponibili in distribuzione alcuni pieghevoli informativi con tutti i dettagli utili per partecipare alle prime visite guidate”.

Ufficio stampa Comune Persiceto