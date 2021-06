Ironwalk – Omar Bortolacelli, le parole del sindaco di Calderara

Non potevamo non essere qui, a San Luca, ad aspettarlo e ad abbracciarlo.

Omar Bortolacelli, operatore del 118 in sedia a rotelle dopo un brutto incidente, è riuscito nella sfida di percorrere gli ultimi 500 metri del Portico di San Luca fino al piazzale del Santuario, camminando, con l’utilizzo di un esoscheletro di ultima generazione ReWalk. Tutti abbiamo tanto da imparare da lui. I sogni si possono realizzare, le sfide si possono vincere, con la forza e la tenacia, anche nei momenti più bui, senza mai mollare.

Grazie Omar, è stata una mattinata molto emozionante e di belle emozioni, oggi più che mai, ne abbiamo molto bisogno.

Grazie a MiFido DiTe? e AVIS Comunale – Calderara di Reno.

Insieme faremo tanti progetti per la comunità facendo tesoro del bellissimo messaggio di Omar.

dalla pagina Fb di Giampiero Falzone