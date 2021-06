Libera Bologna sull’esibizione annullata a Sant’Agata Bolognese

Dopo il lancio dell’“Appello per una cultura antimafia diffusa e condivisa”, in cui chiedevamo l’annullamento dell’esibizione del cantante neomelodico Daniele De Martino, prevista il 17 giugno in una pizzeria di Sant’Agata Bolognese, è arrivata la notizia della cancellazione della serata. Valutiamo positivamente tale decisione, della quale hanno pubblicamente dato conto gli organizzatori.

Ringraziamo tutte le realtà del territorio della città metropolitana di Bologna che hanno prontamente aderito all’appello: il Partito Democratico Sant’Agata Bolognese, Cooperare con Libera Terra, Estragon Club, Piantiamolamemoria, R.S.U. Automobili Lamborghini, ReteDem Emilia Romagna, Mafie Sotto Casa, Cassero Lgbti+ Center, IOD Edizioni, insieme a decine di cittadine e cittadini, oltre a singole personalità delle Istituzioni.

Come realtà promotrici dell’appello e insieme a tutti coloro che hanno aderito organizzeremo nelle prossime settimane una serie di iniziative sul territorio di Sant’Agata Bolognese e di tutta la città metropolitana di Bologna sul tema della cultura antimafia e degli strumenti di contrasto e prevenzione a fenomeni mafiosi e criminali: la rete di associazioni, sindacati e diverse altre realtà e cittadine e cittadini può arginare questi fenomeni, ma serve un forte impegno civile, esattamente come si è positivamente manifestato in questa occasione. Dalla vicenda è infatti emersa la necessità di rafforzare gli anticorpi contro le mafie e contro una cultura mafiosa che, se si abbassa la guardia, rischia ancora di espandersi. Questa terra ha già purtroppo pagato un prezzo altissimo a causa della penetrazione della criminalità organizzata. È ora di costruire un argine definitivo.

Le realtà promotrici: Libera Bologna, Cgil Bologna, Cisl Area Metropolitana Bolognese, Uil Emilia Romagna e Bologna, ANPI provinciale Bologna, Arci Bologna, Cooperativa sociale La Formica, Circolo Arci Akkatà

dalla pagina Fb Libera Bologna