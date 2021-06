Open day a Calderara, il sindaco Falzone sulle polemiche dei posti esauriti

Buongiorno a tutti e tutte.

Leggo di ogni e si inizia con la polemica sul fatto che in pochi secondi i posti per l’open day siano andati esauriti.

Qualcuno scrive che sia impossibile, una presa in giro, una vergogna, una truffa, parole forti e veramente fuori luogo.

Io ho tanti messaggi di ragazzi che sono riusciti a prenotarsi in pochi secondi. Pochi secondi, sì, purtroppo ma d’altra parte meglio un click day, una fila informatica, che una fila fisica di migliaia di persone come accaduto altrove o no?

Si sarà collegata tutta Bologna… 500 avranno pur la prenotazione o no?

Io nelle cose vedo sempre il lato positivo, vi invito a farlo pure voi.

Sono contento per chi è riuscito a prenotarsi e dovremmo esserlo tutti, mi dispiace per chi non sia riuscito, ma è la conferma di una grande domanda e che in questo territorio vi è un senso civico altissimo, una grande risposta di giovani che vogliono vaccinarsi. Un segnale che va letto per accelerare la campagna vaccinale per loro.

Di seguito un sunto da parte di AUSL: “2500 candidature in un minuto. Il servizio è stato aperto un minuto senza alcun problema di server, raccogliendo 30 candidature al secondo”.

Grazie e buona giornata a tutti e tutte.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone