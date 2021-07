27 luglio, a Calderara l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica

Sarà dedicato al cinema italiano d’autore il nono e ultimo appuntamento della rassegna cinematografica inserita nel cartellone di CulturaraEstate 2021.

Per il percorso “Viaggio in Italia”, Calderara vedrà martedì 27 luglio la proiezione di Arrivederci Saigon, film documentario del 2018 diretto da Wilma Labate. È il racconto dell’avventura di 5 ragazze toscane che tentarono di sfondare nella musica viaggiando fino all’Estremo Oriente nel ’68.

La pellicola sarà proiettata all’aperto nel piazzale davanti alla Casa della Cultura Italo Calvino, in via Roma 29, con un video messaggio della regista Wilma Labate. La serata inizierà alle ore 21, la proiezione alle 21.15; l’ingresso è gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Saranno rispettate tutte le vigenti norme anti contagio.

Ufficio stampa Comune Calderara