Galeazza, ritorna la sagra del pesce di mare

In questo piccolo borgo dell’Emilia-Romagna, ai confini delle province di Bologna, Modena e Ferrara, si organizza una delle manifestazioni più importanti della regione per quanto riguarda la celebrazione del pesce, si tratta della sagra del pesce di mare di Galeazza (presso il campo sportivo di Galeazza Pepoli, frazione di Crevalcore), in programma dal16 al 18 luglio, dal 22 al 25 luglio e dal 29 luglio al 1°agosto.

L’associazione sportiva locale ASD Galeazza organizza la 40^ edizione della sua sagra, dove buon pesce romagnolo e ospitalità emiliana si miscelano in un connubio “esplosivo” e straordinario.

È dal 1981 che i volontari dell’associazione, con dedizione e professionalità, si sono specializzati nella preparazione dei migliori piatti a base di pesce, alimento vivamente consigliato dai più importanti nutrizionisti.

Il pesce rappresenta infatti un cibo importante per la dieta dell’uomo ed è risaputo che le persone che consumano con frequenza prodotti ittici, corrono meno rischi di malattie cardiovascolari. Ed ecco allora cozze, vongole, seppioline, alici, spaghetti allo scoglio, risotti, tagliolini al salmone, tris di pesce e chi più ne ha più ne metta, il tutto accompagnato dall’ottimo vino locale.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331 9150020. Apertura stand ore 19.