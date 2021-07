Persiceto si anima con arte, cultura e tradizioni

A Persiceto l’estate è pronta ad animarsi anche questa settimana con tantissimi appuntamenti tra arte, tradizioni e cultura: incontri letterari, saghe tipiche, proiezioni cinematografiche, tour guidati, conferenze scientifiche, iniziative per bambini e ragazzi, mostre scientifiche e artistiche e spettacoli circensi.

Martedì 20 luglio alle ore 20.45 presso il Chiostro di San Francesco, la settimana comincia con una serata letteraria della rassegna culturale “Ma sei fuori!?!”, a cura delle tre biblioteche comunali: per l’occasione la Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti e l’Associazione culturale “Italo Calvino in Terred’Acqua” propongono un incontro con lo scrittore Valerio Varesi, che presenterà i suoi ultimi due libri dedicati alle indagini del Commissario Soneri, “Reo Confesso” e “Gli Invisibili”, e anche il romanzo “L’ora buca”, e accompagnerà gli spettatori in un viaggio nei meandri del noir italiano, genere di cui è indiscusso protagonista. In “Reo confesso” il commissario più amato del moderno giallo italiano si avvicina a un uomo riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o se è qualcuno che sta male, che gli rivela di aver appena compiuto l’omicidio di un promotore finanziario che lo aveva rovinato sperperando in affari illeciti e cocaina i risparmi di una vita che gli aveva affidato, dando il via a una delle vicende più assurde e intricate di tutta la sua carriera; in “Gli invibili” Soneri si trova a riaprire un vecchio caso, che lo riporterà a indagare nel suo territorio d’elezione: il fiume Po, con i suoi misteri nascosti dalla nebbia. “L’ora buca” è invece un libro che vede come sfondo la scuola superiore: nelle ore buche due insegnanti iniziano a parlare di scienze e di un pianeta che vaga nell’universo; un uomo senza nome, chiamato semplicemente Professore, si interroga su quale sia la verità scientifica da insegnare ai suoi ragazzi. Egli viene arruolato in una non meglio identificata “Agenzia” al fine di diffondere fake news per un personaggio ben in vista; ma quale sarà davvero il prezzo da pagare? Prenotazione obbligatoria al numero 051.6812961 o via mail all’indirizzo bibliocroce@comunepersiceto.it

Mercoledì 21 luglio alle ore 17.30 presso il Chiostro di San Francesco seguirà un altro evento nell’ambito della rassegna “Ma sei fuori!?!”, questa a volta a cura della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi, che accompagnerà i bambini tra tante meravigliose “Avventure tra le pagine”, incontro con letture divertenti di svariati ambiti, argomenti e generi letterari, a cura di Manuela Ara, che entrerà nei panni di Lela, una cantastorie un po’ sbadata, che gira il mondo in cerca di nuove amiche e nuovi amici, ama gli animali, i libri, la poesia e ha sempre tante storie da raccontare, che i presenti potranno ascoltare seduti comodamente e lasciandosi trasportare in tanti bellissimi sogni. Per prenotazioni telefonare ai numeri 051.6812971 o 051.6812975, o inviare una mail a biblioragazzi@comunepersiceto.it

Alle 21 sempre presso il Chiostro di San Francesco arriva la terza lezione di “Al Còurs ed Sanżvanèiṡ”, il corso di Persicetano a cura del Profesòur Roberto Serra, una nuova piacevole serata per imparare e divertirsi con il dialetto e la storia di Persiceto, riscoprendo l’anima più autentica della cultura bolognese; si proseguirà nella spiegazione dei fondamenti, delle parole, delle regole grammaticali e di scrittura della lingua, nella descrizione di usi e costumi tradizionali e nell’approfondimento degli eventi storici più importanti a livello locale. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Una Zitè in Dialàtt”, promosso dal Comune di Persiceto, in collaborazione con Club Il Diapason e con il contributo dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. Prossima e ultima lezione mercoledì 28 luglio sempre alle ore 21 nella Sala dell’affresco del Chiostro di San Francesco. Partecipazione gratuita, previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo cinzia.demartino@comunepersiceto.it; posti limitati fino a esaurimento.

Ufficio stampa Comune Persiceto