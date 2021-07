“Sotto le stelle del cinema” ad Anzola

Il cinema sotto le stelle – Fili di parole torna dal 7 luglio a portare il grande cinema ad Anzola dell’Emilia, a San Giacomo del Martignone, a Ponte Samoggia, a Lavino di Mezzo, nell’ormai consolidata location del Museo Carpigiani, per chiudere nella splendida cornice dell’antica Badia di Santa Maria in Strada.

L’organizzazione della rassegna, a cura dell’Assessorato della Cultura e della Pro Loco di Anzola, si avvale del supporto indispensabile dei volontari di San Giacomo del Martignone, dei volontari della Parrocchia di Santa Maria in Strada, dei volontari per il Verde di Ponte Samoggia, dei volontari di “SÌAMOANZOLA”, del Centro Famiglie, dell’Associazione Amarcord, della Ca’ Rossa. In cartellone titoli di esilaranti commedie italiane, ma anche “Il diritto di contare” di Theodore Melfi, che racconta storie straordinarie di donne scienziato nel periodo della guerra, film drammatico- sentimentali come “L’amore deve nascere libero” di Jeff Nichols, che ci ricorda come negli Stati Uniti, nel 1958, si potesse essere perseguitati per avere sposato qualcuno con la pelle di un colore diverso dal proprio. “Nelle tue mani” di Ludovic Bernard racconta la storia di un ragazzo proveniente dalla banlieue parigina, destinato a un futuro da criminale, e del suo amore segreto e pieno di speranze per il pianoforte.

Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria con tetto massimo di 200 posti a serata.

La prenotazione si dovrà effettuare online al seguente link https://bit.ly/35INhdb

Per info patrizia.caffiero@comune.anzoladellemilia.bo.it o biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

o telefonare in biblioteca dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30 al 0516502222.

L’evento fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Programma

Mercoledì 7 luglio ore 21.30

Piazza Berlinguer – Anzola dell’Emilia

LA CASA DI FAMIGLIA di Augusto Fornari con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero de Rienzo, Matilde Gioli. Italia, 2017

In collaborazione con i volontari di “SÌAMOANZOLA”, del Centro Famiglie, dell’Associazione Amarcord, della Ca’ Rossa.

Mercoledì 14 luglio ore 21.30

Piazza Berlinguer – Anzola dell’Emilia

LOVING – L’AMORE DEVE NASCERE LIBERO di Jeff Nichols con Ruth Negga, Joel Edgerton, Marton Csokas, Michael Shannon, Nick Kroll, Bill Camp. Gran Bretagna, USA 2016

In collaborazione con i volontari di “SÌAMOANZOLA”, del Centro Famiglie, dell’Associazione Amarcord, della Ca’ Rossa.

Mercoledì 21 luglio ore 21.30

Gelato Museum Carpigiani, via Emilia, 45 Anzola dell’Emilia

10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo. Italia, 2019

Mercoledì 28 luglio ore 21

Ponte Samoggia (Parco di via Gasiani)

GIFTED IL DONO DEL TALENTO di Marc Webb con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate. USA, 2017

In collaborazione con i volontari per il Verde di Ponte Samoggia

Mercoledì 4 agosto ore 21

San Giacomo del Martignone (Parco Margherita Hack) Anzola dell’Emilia

COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D’Ausilio, Alice Maselli, Claudio Amendola. Italia, 2017.

In collaborazione con i volontari di San Giacomo del Martignone (AVSG)

Mercoledì 18 agosto ore 21

Piazza Berlinguer – Anzola dell’Emilia

NELLE TUE MANI di Ludovic Bernard con Con Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit, Karidja Touré. Francia, 2018

In collaborazione con i volontari di “SÌAMOANZOLA”, del Centro Famiglie, dell’Associazione Amarcord, della Ca’ Rossa.

Mercoledì 25 agosto ore 21

Parco Walter Vignali di Lavino di Mezzo – Anzola dell’Emilia

LE RICETTE DELLA SIGNORA TOKU di Naomi Kavase con Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida, Miyoko Asada, Etsuko Ichihara. Giappone, 2015

In collaborazione con i volontari di “SÌAMOANZOLA”, del Centro Famiglie, dell’Associazione Amarcord, della Ca’ Rossa.

Mercoledì 1 settembre ore 21

Badia di Santa Maria in Strada, via Stradellazzo, 25 – Anzola dell’Emilia

IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Mahershala Ali. USA, 2016

In collaborazione con i volontari della Parrocchia di Santa Maria in Strada

Vi invitiamo a seguire il sito del comune https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/ per aggiornamenti o modifiche di orari o modalità organizzative legati alla situazione d’emergenza da Covid-19. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.

Patrizia Vannini

Ufficio Comunicazione

Comune di Anzola dell’Emilia