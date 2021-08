A Persiceto ritornano gli appuntamenti con i libri

Domenica 29 agosto alle 17.30 presso il Chiostro di San Francesco, Maria Resca e Patrizia Berselli presenteranno il loro recente saggio dal titolo “Il dono di poter donare”. Il volume contiene una ricerca dedicata a tutte le donne, del passato e del presente, che hanno scelto di donare non solo la vita, ma anche l’ospitalità, la gioia e la felicità, diverse esperienze che le autrici hanno preso in considerazione per sottolineare come da sempre la donna sia una colonna portante della società. Prendendo in considerazione fratelli di latte, banca del latte, bastardini, ruote e culle le autrici racconteranno le variegate declinazioni della maternità attraverso le esperienze di tante donne del nostro territorio, capaci di essere madri a dispetto di ogni vincolo biologico. Le curatrici della ricerca dialogheranno con Gianna Caselli, presidente del Consiglio di Zona Soci Coop, Loretta Serra, coordinatrice di Udi-Unione Donne in Italia. Silvia Nicoli Marchesini della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Adulti, leggerà alcuni estratti del libro.

Lunedì 30 agosto alle 20.45 il Chiostro di San Francesco ospiterà invece Maurizio Garuti che presenterà le sue ultime opere, il saggio teatrale “Pagine ad alta voce: Teatro da leggere” (Pendragon, 2021) e l’intrigante romanzo “Fuga in campagna” (Minerva, 2021).

Il primo è un volume che raccoglie le opere teatrali dello scrittore (14 sulle 17 scritte) nella collana “I chiodi” diretta da Matteo Marchesini. Si tratta di testi di varie tipologie, dai copioni a più personaggi ai monologhi, scritti dal 1984 al 2020, tutti andati in scena, tranne il più recente, “Lontano da Padre Marella”, uscito nell’anno di chiusura dei teatri. Sfogliando le pagine, sarà possibile cogliere una visione ampia e significativa dell’opera dell’autore: il primo testo scritto a inizio anni ‘80, “La casa dei ferrovieri”, il monologo sul Giro d’Italia del 1914, le pagine sul mito di Garibaldi, una pièce alla Pinter, il monologo dedicato a Irma Bandiera e tanto altro ancora, il tutto legato da un unico filo rosso, l’ascolto del territorio, ispirato a Zavattini e Guareschi.

“Fuga in campagna” è invece un thriller al cardiopalma, incentrato sulla vicenda di Andrea Traversi, stimato professore di liceo e scrittore, che decide di trasferirsi in campagna con la moglie e la figlia, lasciando una casa signorile nella zona universitaria di Bologna, per trovare ispirazione per i suoi romanzi e serenità per la sua famiglia. Ma le cose non andranno come previsto: la campagna si rivelerà una pianura spopolata, misteriosa e nemica, che nasconde un segreto sconvolgente tra le mura di una villa nascosta fra i campi. A poco a poco, l’idillio iniziale si trasformerà in una vicenda dai risvolti oscuri, in cui i membri della famiglia si troveranno ad allontanarsi l’uno dall’altro, in conflitto fra loro.

All’incontro, interverranno Vito e Saverio Mazzoni; modererà il confronto Matteo Marchesini.

Appuntamenti successivi della rassegna: martedì 7 settembre ore 20.45, incontro del gruppo di lettura “Rilègami” con la scrittrice Grazia Verasani, per confrontarsi sui suoi romanzi “Come la pioggia sul cellofan” e “Non ho molto tempo”; la presentazione del numero 77-78 della Rivista “Strada Maestra”, inizialmente prevista per domenica 5 settembre, è stata invece rimandata a data da destinarsi.

In base al Decreto Legge del 23 luglio 2021, sarà possibile partecipare agli eventi della rassegna solo se in possesso di Green Pass valido, da presentare all’ingresso in formato digitale o cartaceo, insieme a un documento di identità. Tutte le informazioni sulla certificazione verde Covid-19, sulla sua validità e le modalità per ottenerla sono disponibili sul sito www.dgc.gov.it/web.

Nel rispetto delle normative anti-Covid, è inoltre obbligatorio prenotarsi, telefonando al numero 051.6812961, o inviando una mail all’indirizzo bibliocroce@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto