Bologna. Bernini (FI): “Serve riforma complessiva su gestione carceri”

La mia piena solidarietà ai due agenti della Penitenziaria rimasti feriti nei giorni scorsi alla Dozza di Bologna a seguito di una rissa tra detenuti. Da tempo le carceri dell’Emilia-Romagna e di tutta Italia vivono una situazione critica sotto il profilo della sicurezza, che è sotto gli occhi di tutti. Una situazione che era diventata ancor più incandescente già con la pandemia e, adesso, rischia di aggravarsi con l’arrivo del caldo. Abbiamo bisogno di misure urgenti e risolutive, che da un lato tutelino la dignità del detenuto e dall’altro consentano ai nostri agenti di operare in sicurezza e non più in condizioni di sottorganico. Serve l’impegno di tutte le forze politiche per varare una riforma che tenga conto del contesto sociale mutato da tempo e anche dei cambiamenti che, negli ultimi decenni, hanno interessato la popolazione carceraria, composta in buona percentuale anche da cittadini stranieri. Dobbiamo intervenire sul potenziamento degli organici, sugli equipaggiamenti degli agenti, ma occorrono anche norme che, partendo da accordi bilaterali, consentano ai detenuti stranieri di scontare la pena nel loro Paese di origine. Forza Italia è pronta a fare la propria parte, ma questa deve essere una battaglia di tutti al di là delle ideologie e del colore politico.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia