Bologna: schianto in tangenziale, deceduta una donna di Calderara

Grave incidente ieri mattina, attorno alle 8,40, sulla tangenziale di Bologna fra le uscite 4 e 5, direzione centro, che è costato la vita a D.B., 87enne di Calderara di Reno e il ferimento della figlia che era alla guida.

Secondo le prime ricostruzioni a generare l’incidente sarebbe stato un autoarticolato, guidato da un marocchino 41enne, che avrebbe urtato la Polo su cui erano a bordo le due donne, mentre passava da una corsia all’altra della tangenziale.

Nell’impatto e il conseguente ribaltamento della vettura, le due donne sono state sbalzate fuori dall’abitacolo. All’arrivo dei sanitari si è potuto solamente constatare il decesso della 87enne, mentre per la figlia, 52 anni, si è provveduto al trasporto all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

A seguito dell’incidente per quasi due ore è rimasto chiuso al traffico il tratto tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 Quartiere Lame verso la A14 Bologna-Taranto, si sono inoltre registrate code in direzione A14.