Si perdono sulle Alpi friulane, soccorsa una famiglia di Persiceto

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 24 agosto, quando una famiglia di San Giovanni in Persiceto, padre 47enne, madre 44enne, e figlio 11enne, durante il rientro dal complesso dello Zoncolan si è resa conto di aver perso l’orientamento.

La famiglia, dopo aver trascorso la giornata nell’Agriturismo Malga Pozòf (Marmoreana) a quota 1583, si è incamminata nel pomeriggio per ridiscendere a valle ma, seguendo inavvertitamente alcuni segnali per i boscaioli, tracciati sul tronco degli alberi, si sono ritrovati in un bosco di faggi e abeti a quota 1300.

Provvidenziale l’intervento di cinque tecnici del Soccorso Alpino e due uomini del soccorso della Guardia di Finanza che hanno riaccompagnato la famiglia a Malga Pozòf prima e a valle, Ravascletto (Udine), poi.