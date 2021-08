27-28-29 Agosto, 3-4-5-Settembre

Il Festival San GiovANNI ’50 ritorna al centro sportivo di San Giovanni in Persiceto per 2 weekend, 27-28-29 Agosto e 3-4-5 Settembre, con un sacco di novità e inediti protagonisti della settima edizione!

All’interno della manifestazione un meraviglioso Luna Park vi attende tutte le sere, dal 27 Agosto al 5 Settembre, a partire dalle ore 16.00!

Godetevi inoltre l’esperienza del nostro Dance Camp, per ballare in totale sicurezza il 3-4-5 Settembre! Tre giorni di workshop e lezioni gratuite sulla pista da ballo del Festival San GiovANNI ’50! (per info e prenotazioni: dancecamp50@gmail.com)

Ed ecco cosa vi attende in questi due weekend ricchi di concerti, spettacoli e dj’s set accompagnati da vintage market, motoraduni ed esposizione di American Cars.

Venerdì 27 Agosto

Apertura del festival con Martini & The Olives e la loro selezione di infuocato Boogie Woogie, selvaggio Rockabilly e potente Rhytm’n’Blues accompagnato dal Dj set by Sauro Dj.

Sabato 28 Agosto

Performance del vincitore di ITALIA’S GOT TALENT 2019 SORGENTONE, cantante e pianista considerato tra i migliori del suo genere! A settembre 2019, viene chiamato al “Britain’ s Got Talent: The Champions” ed arriva terzo di tutti i finalisti Mondiali del talent!

Nel proprio repertorio propone un mix di 50’s R’n’R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

A seguire, direttamente dal Summer Jamboree, Dj set by Rocketeer.

Domenica 29 Agosto

Howlin’ Lou and his whip lovers in concerto. Un’esibizione rocambolesca, irriverente, funambolica! Vedere per credere. Ascoltare per godere! Al termine dj set con vinili by Crazy Finger, per continuare a sognare a ritmo di rock’n’roll, rockabilly, R&B, swing, boogie woogie, jump & jive.

Venerdì 3 Settembre

The Di Maggio Connection, un power trio che mixa con grande energia e una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del R‘n’R, Rockabilly, Surf, Rock, Country e Swing. Il suo fondatore, Marco di Maggio, è l’unico artista italiano eletto “Membro Onorario” della Rockabilly Hall of Fame americana e ha suonato con gente del calibro di Dj Fontana (batterista di Elvis Presley), Billy Swan (compositore per Elvis) e Slim Jim Phantom (batterista degli Stray Cats!). A seguire dj set con vinili by Buddy Dj.

Sabato 4 Settembre

Sul palco JACKSON SLOAN meets THE GOOD FELLAS

Classe 1959, è un talento che non ha bisogno di presentazioni! L’effervescente frontman britannico è ormai un beniamino del pubblico italiano, innamorato del rhythm and blues, del rock’n’roll, del boogie woogie e del jive. Con l’accompagnamento dei ragazzi del rockin’ swing The Good Fellas sarà letteralmente impossibile stare fermi!

A seguire dj set con un’altra amica del Summer Jamboree Dj Giusy Wild!

Domenica 5 Settembre

Gran finale con The Great Roll Ultrasonic Orchestra, big band di 17 elementi che attraversa con il suo repertorio tutta l’America da costa a costa nel favoloso decennio degli anni ’50. Raccontando le contaminazioni del territorio americano parte dalla rivoluzione del rock’n’roll, per dirigersi verso il pacifico con le sue contaminazioni esotiche degli americani alle Hawaii, delle serate nei Tiki Bar e dei locali da Titi Shaker . Poi ancora in viaggio in mezzo alle sfide agguerrite tra musica nera e bianca, tra il doo-wop della est e della west cost, fino a hillbilly e al country, e poi via verso il rockabilly, con i suoi nuovi giovani da “gioventù bruciata”, per arrivare sull’oceano Atlantico, con le sue note di mambo e boogaloo.

Un viaggio attraverso uno show studiato in tutte le sue sfumature, dai costumi agli arrangiamenti, che vi saprà travolgere!

A concludere dj set by Beppe Nardelli.

Tutte le sere vi aspettano inoltre lo stand gastronomico Il Nido del Gufo, in collaborazione con la società carnevalesca I Gufi, e la piadineria Il rifugio dei Maistof, della società carnevalesca Maistof, per poter assaporare di gusto l’intera manifestazione!

Vi aspettiamo!

Aps Pensieri in Swing