I carabinieri di Persiceto chiudono laboratorio-dormitorio

Blitz notturno dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto all’interno di un laboratorio operante nel settore dell’abbigliamento. Gli uomini dell’Arma hanno trovato operai che lavoravano, mangiavano e dormivano all’interno del locale così da garantire il ciclo continuo produttivo.

Al momento dell’operazione dei militari, congiunta con personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna e AUSL di Bologna – Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro Ovest, si riscontrava che il titolare, un 41enne cinese, disponeva delle prestazioni lavorative di undici connazionali, di cui sette lavoravano in nero, oltre alla presenza, tra quest’ultimi, di un uomo giunto in Italia irregolarmente.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre al mancato rispetto della normativa anti Covid-19.