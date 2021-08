Persiceto, riapre la mostra di Gino Pellegrini

Dopo la pausa estiva, da sabato 21 agosto fino al 19 settembre, nell’antica Chiesa di San Francesco sarà di nuovo visitabile la mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”. In esposizione le opere dell’artista e preziosi materiali d’archivio corredati da pannelli descrittivi, che consentono a tutti i visitatori di immergersi in un viaggio nell’arte e nella vita del grande pittore e scenografo. Ingresso gratuito.

Curiosità e aneddoti, scritti, fotografie, ricordi, e naturalmente tanti dei lavori originali di Gino Pellegrini, noto del pittore e scenografo cinematografico: questi materiali, e tanto altro da scoprire direttamente in mostra, costituiscono l’interessante corpus dell’allestimento che da sabato 21 agosto tornerà ad accogliere i visitatori nell’antica Chiesa di San Francesco a Persiceto (con ingresso da paizza Carducci). Un suggestivo connubio tra spazi antichi e opere moderne, nel quale è possibile cogliere la straordinaria varietà del lavoro e del pensiero di Pellegrini, protagonista della stagione hollywoodiana degli anni ’60 (sue molte delle scenografie di “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick) che visse gli ultimi anni tra Persiceto e Monte San Pietro.

La mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini” è promossa dal Comune di Persiceto e dall’Officina Pellegrini in collaborazione con l’associazione “Ocagiuliva”, e curata da Osvalda Clorari, compagna di vita e collaboratrice di Gino Pellegrini, nell’ambito di “Parlami di Gino”, una rassegna di iniziative in omaggio all’artista nell’anno in cui avrebbe festeggiato l’ottantesimo compleanno. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino al 19 settembre ogni giovedì dalle 20 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.

All’interno della chiesa di San Francesco il visitatore viene immerso in un tripudio di colori, immagini, disegni e suggestioni di vari stili e tipologie. La straordinaria versatilità e capacità di evolversi di Pellegrini è resa in un percorso sfumato e non lineare ma alla fine circolare. L’installazione fornisce una visione sincronica delle opere, inserendole nello spazio storico della Chiesa di San Francesco col quale entrano in dialogo e in sintonia. La visita si snoda in uno spazio-tempo senza inizio e senza fine, ideale per apprezzare la capacità dell’artista di passare tra stili apparentemente diversi con disinvoltura, mantenendo però sempre una sua identità riconoscibile, un filo che dall’interno dell’opera arriva in modo naturale allo spettatore.

Tutti i dettagli della mostra sono disponibili sul sito www.ginopellegrini.it e sul sito del comune di Persiceto www.comunepersiceto.it; per maggiori informazioni è possibile contattare l’Urp del Comune di Persiceto, telefonando al numero verde 800.069678 oppure mandando una mail all’indirizzo urp@comunepersiceto.it.

Si ricorda che, in base al Decreto Legge del 23 luglio 2021, è possibile accedere alla mostra solo se in possesso di Green Pass valido, da presentare all’ingresso in formato digitale o cartaceo, insieme a un documento di identità. Per maggiori informazioni e per scaricare la certificazione qualora se ne abbiano i requisiti consultare il sito www.dgc.gov.it

Ufficio stampa Comune Persiceto