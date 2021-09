Birre in fermento a S. Matteo della Decima

Torna anche quest’anno l’appuntamento di fine estate con le “Birre in fermento”, l’evento organizzato dall’associazione Re Fagiolo di Castella, presso i capannoni del carnevale (via Fossetta 1/b), per animare le serate di San Matteo della Decima.

Il 10-11 e il 17-18 settembre non mancheranno pollo, stinco, salsiccia, patate fritte e brezel… ma soprattutto fiumi di birra! Per non parlare delle band che terranno compagnia tutte le sere.

Il programma: venerdì 10 Gatti Matti; sabato 11 The Shameless Reunion; venerdì 17 Branco; sabato 18 I Sanissimi + special guest Chiara Sani.

Apertura ristorante ore 20, inizio concerti ore 21:30-22.

Per info e prenotazioni: 3393067112 (Carlo) e 3296643928 (Michela).

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

In base alle normative vigenti anti covid, gli organizzatori avvertono che l’accesso sarà consentito a un numero limitato di persone, necessariamente munite di Green pass, che verrà richiesto all’ingresso, e di mascherina correttamente indossata. Anche il personale in servizio alla festa avrà dispositivi di protezione e certificazione. Saranno inoltre presenti vari punti per igienizzare le mani e verrà rispettato il distanziamento di 1 metro. Si chiede pertanto la massima collaborazione e il rispetto dell’attuale normativa.