Comune di Sala Bolognese, apertura sottopasso ciclopedonale

Da domani mattina, lunedì 13 Settembre 2021, sarà aperto il sottopasso ciclopedonale.

Da domani la lunga pista ciclabile che unisce la stazione dei treni ad Osteria Nuova, ed ora anche l’inizio della Ciclovia del Sole, a Padulle sarà collegata.

Sicurezza e tranquillità per per tutti i ciclisti e pedoni del Comune di Sala Bolognese e dei cicloturisti che potranno trovare e scoprire gli angoli sempre più curati e promossi del nostro territorio.

Questo traguardo abbiamo deciso di tagliarlo senza grandi inaugurazioni in un giorno speciale: il primo giorno di scuola.

Speriamo davvero che la ciclabile ed il sottopasso possano essere sfruttati al meglio da studenti e genitori per raggiungere i plessi scolastici. Buona scuola a tutti.

Un altro traguardo, il sottopasso per migliorare la mobilità sostenibile in sicurezza.

Il prossimo importante obbiettivo dell’Amministrazione è collegare la frazione di Bagno di Piano, prendendo in carico la fatiscente pista ciclabile oggi della Città Metropolitana, risistemarla ed illuminarla rendendola finalmente fruibile, sicura e piacevole da percorrere.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese