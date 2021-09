Grande Abbuffata 2021

Torna la Grande Abbuffata, dal 4 al 6 e dal 10 al 13 settembre (via Bassa 21/c – S.G. Persiceto) sagra con gastronomia tipica nella campagna persicetana, con spettacoli e i tradizionali giochi del peso e del tappo.

Un gustoso appuntamento, organizzato dalla società carnevalesca Mazzagatti, per assaggiare i piatti tipici nella campagna persicetana, e che quest’anno festeggia la sua 43a edizione.

Le serate sono animate da spettacoli e dai giochi tradizionali, semplici e divertenti, come. Il gioco del tappo, che mette in palio piantine in vaso e alimentari in scatola, e l’immancabile gioco del peso, una scommessa collettiva per indovinare il peso di una serie di salumi esposti. Ovviamente il vincitore si porta a casa l’insaccato corrispondente.

Si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19.