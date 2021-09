Scienza, mostre e spettacoli: una settimana da non perdere a Persiceto

Anche questa settimana a Persiceto sono in programma numerosi eventi per soddisfare i gusti e le passioni di bambini e adulti di tutte le età: mostre e musei, spettacoli teatrali, conferenze scientifiche, attività per i più piccoli.

Venerdì 17 settembre torna l’appuntamento presso il Planetario comunale per gli appassionati di astronomia: questa settimana doppia conferenza con ingresso alle 21 e alle 22 con la proiezione del cielo “Alla scoperta dell’Universo”, a cura del Gruppo Astrofili Persicetani. Le prenotazioni sono aperte a un massimo di 25 persone; per iscriversi e riservare i posti inviare una mail a info@museocieloeterra.org inserendo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Costo: interi € 4.50, ridotti € 3; per informazioni telefonare al numero 051.827067.

Sabato 18 settembre la scienza è di nuovo protagonista, questa volta nel pieno centro di Persiceto, in piazza del Popolo: alle 18 il Gruppo Astrofili Persicetani e il Museo del Cielo e della Terra proporranno “La misura del tempo”, incontro scientifico-didattico all’aria aperta che coinvolgerà i presenti nell’osservazione del transito del Sole con descrizione della grande meridiana della piazza e degli orologi solari della Torre Campanaria. Partecipazione libera, senza necessità di prenotazione; informazioni telefonando al numero 051.827067, oppure scrivendo all’indirizzo info@museocieloeterra.org.

Dopo il grande successo dello scorso weekend, sabato 18 e domenica 19 settembre la compagnia teatrale Nuova Filopocodrammatica porterà in scena la replica dello spettacolo itinerante “Amor che move il sole e l’altre stelle”, un sentito omaggio a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla sua morte, che riproporrà per le vie del centro storico il suggestivo viaggio della “Divina Commedia”, portando gli spettatori a prendere parte in prima persona al cammino dantesco; l’evento rientra anche nel cartellone Bologna Estate 2021 promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica. Sabato 18 settembre sono previsti due turni, alle ore 21 e 22.15, mentre domenica 19 settembre un unico turno alle ore 21, con ritrovo in piazza del Popolo. Biglietto: € 5,00, gratuito per i minorenni; prenotazione obbligatoria presso la Biglietteria del Teatro comunale, mercoledì ore 10-12 e venerdì ore 17-19, tel. 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Domenica 19 settembre per l’intera giornata, dalle 8 alle 19 si terrà il mercato straordinario in tutto il Centro Storico di Persiceto, piazza del Popolo, piazza Garibaldi, piazza Sassoli, che come ogni anno anticipa l’arrivo della “Fiera d’Autunno”. Accesso consentito solo ai possessori di Green pass, sono possibili controlli a campione.

Sempre domenica, alle ore 15.30 presso il Planetario Comunale, appuntamento per scienziati in erba con “Piccoli astronauti: costruiamo un missile!”, proiezione del cielo e attività per grandi e piccoli a cura di Marco Cattelan del Gruppo Astrofili Persicetani. Costo: interi € 4.50, ridotti € 3; per informazioni telefonare al numero 051.827067.

Sabato 18 e domenica 19 settembre proseguono inoltre le visite guidate gratuite a “Fisica Experience”, la nuova sezione del Museo del Cielo e della Terra allestita al primo piano del Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9. L’allestimento propone un percorso con materiale espositivo ed esperienze interattive per far comprendere in modo semplice ed efficace importanti concetti di fisica, tra punti di sperimentazione, aree multimediali, riproduzioni fedeli di strumenti, e le automobili di grande originalità e bellezza della Sala Lamborghini, che racchiudono nozioni fondamentali della fisica e della ingegneria. Ingresso consentito solo prenotando la visita guidata gratuita che si terrà il sabato dalle ore 10 alle 11.30 e la domenica dalle 17 alle 18.30 (ritrovo dentro al Chiostro di San Francesco davanti alla porta a vetri 5 minuti prima dell’inizio della visita; si raccomanda la puntualità perché non sarà possibile accedere al museo a visita iniziata). Prenotazione obbligatoria entro le ore 16 del venerdì precedente scrivendo all’indirizzo maa@agenter.it o telefonando al numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Nel weekend ripartono anche le visite guidate di VisitPersiceto: sabato 18 settembre, alle ore 10.30 e 17.30 e domenica 19 settembre alle 10.30 sarà possibile partecipare alla “Passeggiata da Porta a Porta”, mentre domenica 19 settembre alle ore 17.30 verrà riproposta la visita a tema “Da West Side Story al Mulinone. Un omaggio a Gino Pellegrini attraverso le opere che ha lasciato nella nostra città”. Tutti i percorsi durano circa 1 ora e prevedono un biglietto di € 7,00 a persona; prenotazione obbligatoria (massimo 25 partecipanti) entro il venerdì precedente la visita al numero 051.6871757 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18) oppure via mail scrivendo a visitpersiceto@gmail.com. Ritrovo 5 minuti prima dell’inizio della visita a Porta Garibaldi.

Infine gli amanti dell’arte potranno visitare la mostra “Come un fiocco di neve. La vita artistica di Gino Pellegrini”, allestita all’interno della Chiesa di San Francesco (piazza Carducci 9) in collaborazione con le associazioni Officina Pellegrini e Ocagiuliva. L’esposizione, a ingresso gratuito, questa settimana sarà aperta giovedì 16 settembre dalle 20 alle 22, sabato 18 e domenica 19 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Si ricorda che per accedere a mostre e musei e per partecipare agli eventi culturali, anche all’aperto, è obbligatorio esibire il Green Pass.

Si segnalano inoltre due eventi in programma successivamente, le cui prenotazioni saranno disponibili a partire da questa settimana.

Presso il museo “Fisica Experience”, il Comune di Persiceto, l’Università di Bologna e il Museo del Cielo e della Terra hanno organizzato due pomeriggi di conoscenza e formazione fra fisica, storia, arte e tecnologia dedicati ai docenti: gli incontri saranno tenuti da Nicola Semprini Cesari, professore ordinario del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’ateneo bolognese, che presenterà il nuovo allestimento. Lunedì 20 settembre è previsto il corso per i docenti delle scuole medie, mentre martedì 21 settembre quello per gli insegnanti delle superiori; entrambi si svolgeranno dalle 15 alle 17, con ritrovo alle 14.45 nel cortile del Chiostro di San Francesco. Al termine i partecipanti potranno ottenere un attestato di partecipazione per il riconoscimento di crediti formativi. La partecipazione sarà gratuita con iscrizione obbligatoria entro il 19 settembre, effettuabile tramite compilazione dell’apposito form. Info: maa@agenter.it, tel. 051.6871757, dal lunedì al venerdì ore 9-18.

Dal 18 settembre sono invece aperte le prenotazioni per l’iniziativa “Con i piedi nell’erba”, incontro con letture “a bassa voce” all’aria aperta per i più piccoli che si terrà sabato 25 settembre presso il parco delle Gobbe in via Carbonara; l’evento è inserito nell’ambito del progetto per famiglie dei volontari “Nati per Leggere” e delle bibliotecarie della Biblioteca “G.C. Croce” Sezione Ragazzi per garantire a tutti il diritto alle storie, e fa parte della decima edizione del “Bibliopride – La settimana nazionale delle biblioteche”. Le letture saranno suddivise in due incontri in base alla fascia d’età: dalle 16 alle 16.45 per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni, dalle 17 alle 17.30 per bambine e bambini da 1 a 3 anni. In ottemperanza alle norme anti-Covid, il numero dei posti sarà limitato e la prenotazione obbligatoria. Si consiglia di portare telo o plaid e spray antizanzare; in caso di maltempo l’incontro verrà rinviato. Per partecipare è necessario possedere ed esibire il Green Pass (dai 12 anni in su). Per informazioni e prenotazioni telefonare alla biblioteca al numero 051.6812971.

Ufficio stampa Comune Persiceto