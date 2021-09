Sospesa l’attività dell’hub Unipol Arena, apre l’hub ad Anzola

Dal 17 al 21 settembre è stata sospesa l’attività vaccinale presso l’hub Unipol Arena.

Gli appuntamenti delle vaccinazioni anticovid sono stati riprogrammati nelle sedi di Parco Rodari a Casalecchio di Reno e presso il punto vaccinale “Notti di Cabiria” in via Santi angolo via Calari ad Anzola dell’Emilia.

Le attività produttive e sportive ordinarie riprendono corso e così, anche le strutture prestate all’accelerazione della campagna vaccinale dell’Azienda USL di Bologna, iniziano la ripresa della loro specifica funzione.

Sono partiti oltre 6mila SMS per comunicare la variazione di appuntamento della vaccinazione a tutti i cittadini coinvolti. Tutti coloro che avevano programmato la somministrazione del vaccino anticovid dal 17 al 21 settembre in Unipol Arena riceveranno un SMS dall’Azienda USL di Bologna che comunicherà loro il cambiamento di sede e orario.

Tutti i prenotati dal 17 al 21 settembre presso Unipol Arena, qualora non ricevessero via SMS la comunicazione del cambio di appuntamento entro 48h dalla data precedentemente fissata, potranno contattare il numero dedicato 0514206220, con orari lun-ven dalle 8.30 alle 13.30 per conoscere i dettagli della loro prenotazione.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola